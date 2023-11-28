Batmanlı iş adamı satın aldı: 'Kilosu 160 bin liralık bal olur mu' demeyin
Batman'da fiyatı dudak uçuklatan balın satış işlemi gerçekleşti. El değmeden üretilen balın kilosu tam tamına 160 bin TL. Açık artırmada satılan balı Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu satın aldı.
Batman'ın Sason ilçesinde doğal ortamda el değmeden üretilen Sason balı, ilçede düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa çıkarıldı.
KİLOSU 160 BİN TL
Mehmetçik Vakfı yararına açık artırmayla satışa çıkarılan 1 kilo bal, Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu tarafından 160 bin liraya satın alındı.
Ekremoğlu, Sason balının çok kaliteli bir bal olduğunu ve gelirinin bir kısmı Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı için balı rekor fiyattan aldı. Ekremoğlu, daha yüksek değere sahip olduğunu söyledi.