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Batmanlı iş adamı satın aldı: 'Kilosu 160 bin liralık bal olur mu' demeyin

Batman'da fiyatı dudak uçuklatan balın satış işlemi gerçekleşti. El değmeden üretilen balın kilosu tam tamına 160 bin TL. Açık artırmada satılan balı Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu satın aldı.

Ekleme: 28.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Batmanlı iş adamı satın aldı: 'Kilosu 160 bin liralık bal olur mu' demeyin
Batman'ın Sason ilçesinde doğal ortamda el değmeden üretilen Sason balı, ilçede düzenlenen festivalde açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Batmanlı iş adamı satın aldı: 'Kilosu 160 bin liralık bal olur mu' demeyin

KİLOSU 160 BİN TL

Mehmetçik Vakfı yararına açık artırmayla satışa çıkarılan 1 kilo bal, Batmanlı iş adamı Esat Ekremoğlu tarafından 160 bin liraya satın alındı.

Ekremoğlu, Sason balının çok kaliteli bir bal olduğunu ve gelirinin bir kısmı Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı için balı rekor fiyattan aldı. Ekremoğlu, daha yüksek değere sahip olduğunu söyledi.

Batmanlı iş adamı satın aldı: 'Kilosu 160 bin liralık bal olur mu' demeyin


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