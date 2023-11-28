Bakan Yumaklı duyurdu: 30 Kasım'da hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaş çay alımı karşılığı yapılacak ödemeleri 30 Kasım Perşembe günü çay üreticilerinin hesabına aktarılacağını duyurdu. Böylece çay üreticilerine 303 milyon 717 bin TL ödeme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz' dedi.ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı yapılacak 303 milyon 717 bin TL ödeme, 30 Kasım Perşembe günü çay üreticilerinin hesaplarına yatırılacak.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerini kullandı.