Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu

2023 sona ererken, gözler yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi.Son olarak gelen düzenleme ile 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücret 2024 yılında revize edilecek.Bu kapsamda merakla beklenen bir adım da pazarlık masalarının ne zaman toplanacağı.Alınan son dakika bilgisine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu.Buna göre yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak.Bir diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.Vatandaşların aklındaki bir diğer konu ise yeni ücretin ne kadar olacağı.2024 asgari ücreti için yüzdelik dilimlere göre gerçekleşebilecek zam senaryolarını derledik.İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.