MasterChef All Star'da bir isim daha yarışmaya veda etti

MasterChef All Star'da dün akşam yapılan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam da tüm hızıyla sürdü.MasterChef All Star'da bu haftaki eleme adayları mavi takımdan oluştu. Bir ilkin yaşanarak potanın 6 kişiden oluştuğu haftada eleme adayları Alican, Dilara, Batuhan, Esra, Hasan, Barbaros oldu.İki aşamalı oyunun ilkinde yarışmacılar bottarga ve kuzu kulağı ile yaratıcı tabaklar çıkardı.Tabağı şeflerce başarılı bulunarak potadan çıkan ilk isim Hasan, ikinci ise Barbaros oldu.Potada kalan Alican, Esra, Dilara ve Batuhan ikinci turda Danilo şefin tabağı ''Linguistico''yu çıkardı.MasterChef All Star'a veda eden isim ise bu hafta Alican oldu.Alican yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: