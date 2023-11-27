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MasterChef All Star'da bir isim daha yarışmaya veda etti

MasterChef All Star'da dün akşam yapılan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

Ekleme: 27.11.2023 - 09:20 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
MasterChef All Star'da bir isim daha yarışmaya veda ettiTV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam da tüm hızıyla sürdü.

MasterChef All Star'da bu haftaki eleme adayları mavi takımdan oluştu. Bir ilkin yaşanarak potanın 6 kişiden oluştuğu haftada eleme adayları Alican, Dilara, Batuhan, Esra, Hasan, Barbaros oldu.

Heyecan yine doruktaydı

İki aşamalı oyunun ilkinde yarışmacılar bottarga ve kuzu kulağı ile yaratıcı tabaklar çıkardı.

Tabağı şeflerce başarılı bulunarak potadan çıkan ilk isim Hasan, ikinci ise Barbaros oldu.

Alican veda etti

Potada kalan Alican, Esra, Dilara ve Batuhan ikinci turda Danilo şefin tabağı ''Linguistico''yu çıkardı.

İkinci tabakta da potadan birinci çıkan Esra oldu.

MasterChef All Star'a veda eden isim ise bu hafta Alican oldu.

"Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek adına görevimi tamamladım"

Alican yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir tabaktı. Aslında ürünleri bitirdim, tamamladım. Burada olmak çok güzeldi tekrardan. Siz de iyi ki varsınız. Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek adına görevimi tamamladım. Güzel örnek olabildiysek ne mutlu bana. Hatam olduysa affola. Yolun sonuna geldik. Bugün mutlu veda ediyorum. All Star'a ilk geldiğim gün çok heyecanlıydım. Çok güzel zamanlar geçirdim burada. Görünenin dışında görünmeyen mücadelem vardı. Özellikle bu sene çok fazla hastalığım yüzünden problem yaşadım. Kimseye belli etmeden yoluma devam etmeye çalıştım."


MasterChef All Star'da bir isim daha yarışmaya veda etti
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