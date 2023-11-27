Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı: En düşük maaş kaç para olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu: Milyonlarca emeklinin gözü 2024 Ocak zammına çevrildi. Peki Ocak zammıyla birlikte Memur SGK, BAĞ-KUR'lu ne kadar maaş alacak? Tablo netleşiyor oran ortaya çıktı! İşte 2024 emekli zammı son dakika tüm ayrıntılar...Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü 2424 Ocak zammına çevrildi. Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminden düşmez oldu. Arama motorlarında en çok aratılan konu, SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? soruları oldu. İşte emekli maaşı ve dul- yetim maaşı hesaplama tablosu...Emekli maaş zammı tahminleri enflasyon tahminlerinin belli olmasıyla birlikte netleşmeye başladı.Peki, Bağ-ur ve SSK emekli maaşlarına 2024 Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ve emekli zammı ne kadar olacak?Merak edenler için son dakika ortaya çıkan 2024 emekli zammı tahminlerini ve en düşük maaş tahminini hesapladık. İşte emekli maaş zammıyla ilgili merak edilen detaylar...Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.​Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek.Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde en düşük kök emekli maaşı 5 bin 967 lira olacak.En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.Emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasa da maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.Yıl sonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor.Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor. En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?Kök maaşı 6.000 TL olan kişi ne kadar maaş alacak?Örneğin 'Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş ne kadar maaş alacak' sorusuna yanıt verecek olursak; Emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak.Kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli maaşı hesaplamasını yaparsak;Emekli maaşı yüzde 25 zam ile 12.500 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.000 TL olacak. Burada daha önce de belirtiğimiz gibi 'Emekli Aylığı Detay' ekranındaki kök maaş dikkate alınacak. Dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 25 oranında zam yapıldı.En düşük emekli maaşı 7.500 TL ile hesap yapıldığında;Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 5.625 TL,Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 3.750 TL,Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.Örneği kök maaşı 5.000 TL olan dul ve yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşı yüzde 25'lik emekli zammı ile 6250 TL'ye yükselecek. Buna yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek ve maaş 6.500 TL'ye yükselecek. Yani maaş ödeme gününde hesabına bakan bu vatandaş hesabında 6.500 TL görecek.Memur emeklisi ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25 zamlı olarak ödenecek. Memur maaşları ve emekliye düzenlemesi önce Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşacak ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanacak.İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak.İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor.Üçüncü ödeme memur emeklisi için olacak. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak.İşte TC kimlik numarası hanelerine göre emekli maaşı ödeme tarihleri;Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sindeTahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'indeTahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'undaTahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sindeTahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sindeTahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sindeTahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ündeTahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ündeTahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'indeTahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'indeTahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sındaTahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sindeTahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.