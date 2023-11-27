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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Almanya ve Batı'nın 'Eurofighter tedariki' konusunda takındığı ikiyüzlü yaklaşıma tepki göstererek, "Türkiye, şantaja boyun eğecek bir ülke değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez
Ekleme: 27.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 27.11.2023 - 18:02 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Batı'ya Eurofighter tepkisi: Türkiye şantaja boyun eğmez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Ömer Çelik, 'Dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.' dedi.

'NETANYAHU HÜKÜMETİ BU KATLİAMLARA İMZA ATIYOR'

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadelere yer verdi:

İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

Bugün itibariyle 'ateşkes devam etsin' diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'e atfen de böyle bir haberde geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.

'TÜRKİYE ŞANTAJA BOYUN EĞMEZ'

Eurofighter sorusu: Türkiye, egemen bir ülke olarak kendi güvenliğini sağlarken, aynı zamanda bir NATO üyesi olarak NATO'nun da güvenliğini sağlamaktadır. Avrupa'nın güvenliğinin de Türkiye'nin gayretleriyle sağlandığı açıktır. Biz hava savunma sistemi istediğimiz de, S-400'ler gündeme alındığında da 'Neden alıyorsunuz?' dediler. Karşı karşıya kaldığımız durum ikiyüzlü bir durumdur. Gelin sizden patriot alalım dediler bunu da itiraz ettiler. Türkiye'nin güvenliği şantaj meselesi değildir. Şantaja boyun eğecek bir ülke değildir Türkiye.

Özgür Özel'in son açıklamaları: Yerel seçim öncesi CHP yine istismar siyaseti başlattı. Kürt seçmeni istismar sezonunu açtılar.

Sözcü Çelik, Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde yerel seçimlere hazırlandığını kaydetti.


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