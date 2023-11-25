Bakan Göktaş, İstanbul’a getirilen Filistinlileri ziyaret etti

İsrail’in bombaladığı Gazze’den Türkiye’ye getirilen 266 Filistinli’den İstanbul’daki otele yerleştirilen 47’si çocuk 85 Filistinliyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerleştirildikleri otelde ziyaret etti.

İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'den Türkiye'ye getirilen 266 kişi Fatih'te 4 otele yerleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 47'si çocuk 85 Filistinlinin kaldığı oteli ziyaret etti. Filistinli misafirlere psikososyal destek verildiği belirtilirken Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla ziyarette bulunduğu vurgulandı.Ziyaret sırasında Filistinli misafirlerin isteklerini dinleyen Bakan Göktaş, çocuklarla birlikte resim ve el işi etkinlikleri yaptı.