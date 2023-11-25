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Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Ankara’da geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki Tahsin Ünsür’ün üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2’si çocuk 5 kişiyi öldürmesinin yankıları sürerken bugün bir yenisi daha eklendi. Asansör tamirinden ve çıkan gürültüden dolayı aralarında çıkan tartışmada baba oğul hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Zanlı Hüseyin Alkan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 25.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
Ankara Keçiören İlçesi Keçiören İlçesi Yayla Mahallesinde 1409 sokakta bulunan bir bina oturan baba Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan (15) bozulan asansörü tamire başladı.

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

Asansör tamiri yaptığı esnada daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen binanın yöneticisi Sema Taşkıran(46) ile Hüseyin Alkan (59) arasında asansör tamirinden çıkan gürültüden dolayı aralarında tartışma çıktı.

BABA OĞUL HAYATLARINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Alkan, asansör tamiri yapan baba Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Gözü dönen Hüseyin Alkan binanın dışına kaçan Sevda Şahan(46) ile yönetici Sema Taşkıran'ın arkasından koşarak sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak yaradı.

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

ANNE İLE YÖNETİCİ HASTENEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan anne Sevda Şahan ve Sema Taşkıran'ı hastanye kaldırırken Uğur Şahan ve Mehmet Ali Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Olayın şüphelisi olan Hüseyin Alkan suç aleti Pompalı Tüfekle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı

AİLE KATLETMİŞTİ

Ankara'da geçtiğimiz günlerde 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü. Tahsin Ünsür'ün, gürültü yapan çocuklar nedeniyle komşu aileyle sık sık tartıştığı, sürekli çöp biriktirdikleri için eşinin mikrop kapıp ölmesine neden oldukları iddiasıyla komşularına kin beslediği ileri sürülmüştü.
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