  • USD: 28,81 - 28,86
  • EURO: 31,43 - 31,49
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı

İYİ Parti'de istifa krizi dalga dalga büyüyor. Son olarak Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan öncülüğünde yaklaşık 100 kişi, İYİ Parti’den istifa edeceklerini açıkladı.

İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı
Ekleme: 24.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı
Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan ve platform üyeleri geçtiğimiz yıl toplu olarak İYİ Parti'ye üye olmuşlardı.

Andan Erdan, platform üyeleri ile birlikte yaptığı basın toplantısında İYİ Parti’den istifa ettiklerini ve istifa sayının 100 kişiyi bulacağını duyurdu.

İYİ Parti’nin Bandırma’daki üye sayısı ise 700 civarında.

Adnan Erdan, konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “İYİ Parti kurulduğunda, bizim fikri yapımıza ve hayat felsefemize yakın bir parti olacağına inanmıştık. Ne yazık ki o günden bu güne gelinen noktada beklentilerimiz karşılanmadı. İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2. adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim İYİ Parti’den beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır. Bizler de bu son durumu gördükten sonra İYİ Parti’den istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Bizimle birlikte İYİ Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’ndan istifa edeceklerin sayısı minimum yüzde 10’a ulaşacaktır. Yani 100 kişiyi bulacaktır” dedi.
Zonguldak’ta gemi batmıştı: Ölü sayısı 3'e çıktı
Bakan Mehmet Şimşek'ten KKM ve vergi açıklaması! Türkiye'ye fon akışı ciddi şekilde artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
AK Parti Meclis'e sundu: 80 maddelik torba yasa geliyor!
Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi! Başkan Erdoğan 2 Bakanlığa talimatı verdi
Ulaşımda arızasız gün yok! Murat Kurum'dan İstanbul mesajı geldi: Yine o eski güzel günlere...
Bakan Bolat 'çürük elmaları ayıklıyoruz' diyerek duyurdu: Yaklaşık 710 milyon lira ceza kesildi
İYİ Parti'de toplu istifa: 100 kişi birden ayrıldı
İşgalci İsrail'den Kudüs zulmü! Cuma namazı kılmak isteyenlere sert müdahale
Muğla’daki susuzlukta CHP’li Belediyenin ihmalleri ortaya çıktı! Suyu yönetemediler
Bakan Fidan: Filistin'in yanında durmaktan asla geri durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100'ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik
İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı: Çok sayıda yaralı var
Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: 73 milyar dolarlık 352 proje ile 103 bin kişiye iş kapısı açılacak
Katil İsrail ordusundan kaçan kaçana! Tehditle tutuyorlar: Size en ağır cezayı veririz!
Milli Muharip Uçak KAAN için geri sayım başladı! MSB kaynaklarından dikkat çeken açıklama
İngiliz Financial Times yazdı! İsrail'den çok konuşulacak itiraf: Hayali senaryo...
Kan emici Siyonist! Gazze'de sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı, 300 nokta vuruldu
CHP'den yerel seçim açıklaması! Özgür Özel: Meral Ablam ile zorlukları aşacağımıza inanıyorum
Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

Nafaka ödeyenler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar geldi: Hukuka aykırı bulundu

En az İstanbul kadar büyük: Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti

En az İstanbul kadar büyük: Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Bölgenin en büyük gelir kapısı: Duyan oraya koşuyor! Karış karış arıyorlar

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Kadın hastanın karnından çıktı: Tam 20 kilo! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Çok fazla su içen iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım

Ev ve araç sahipleri dikkat: Son gün 30 Kasım