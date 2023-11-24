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İstanbul’da 40 milyonluk soygun

İstanbul Kağıthane’de İran uyruklu bir iş kadınına ait eve giren 4 hırsız, evdeki kasayı alarak gözden kayboldu. Kasanın içinde bulunan yaklaşık 40 milyonluk ziynet eşya ve parayı alan şüpheliler, soygundan bir kaç gün sonra kasayı boş bir araziye attı. İncelenen kamera görüntülerinde kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan biri, genç kadının özel şoförü çıktı.

Ekleme: 24.11.2023 - 14:19 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 40 milyonluk soygunEKOL TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 48 yaşındaki İran uyruklu Nilüfer G., isimli iş kadını, İstanbul Kağıthane'de ikamet ediyordu. İddiaya göre ithalat ve ihracat işleri yapam bir firmanın sahibi olan genç kadının ikametinin önüne, 2 Kasım günü saat 10.00 sularında beyaz renkli ticari marka bir araç geldi. Dört erkek şüpheli bir kaç dakika sonra araç içinden inerek, kadına ait ikamete yöneldi.

İstanbul’da 40 milyonluk soygun

KASAYI BOŞ ARAZİYE ATTILAR

Evde kimsenin olmadığı bir anda içeri giren şüpheliler, evdeki kasayı alarak ikametten çıktı ve aynı araçla olay yerinden ayrıldı. Eve geldiğinde soyulduğunu anlayan kadın, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yine iddiaya göre, kadının evinden çalınan kasanın içinde; 500 bin lira değerinde altın ziynet eşyası, 907 bin dolar nakit para, 130 bin euro nakit para, 2 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet çalındı. Yaklaşık 40 milyon lira zararı olduğunu beyan eden kadının ihbarı sonrası, olayla ilgili inceleme yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri, olay günü ikamete gelen 54 K. ..0 plaka numaralı beyaz renkli aracı tespit etti.

İstanbul’da 40 milyonluk soygun

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu plakanın O. T. İsimli bir şahsa ait olduğu fakat plakanın başka bir araçta kullanıldığı belirlendi. Olaydan bir kaç gün sonra kadına ait kasa, öğle saatlerinde Pirinçci köyü yakınlarında bir arazide atıl vaziyette bulundu. Kasa üzerinde yapılan incelemede herhangi bir parmak izine rastlanmadı. Aracın içindeki diğer şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan F.S.'nin, mağdur kadının şoförü olduğu belirlendi. Olaya adı karışan M.B., R.K.,ve A.İ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadının evine giren 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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