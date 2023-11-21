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Öğretmenlere ulaşımda yüzde 50 indirim müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında YHT ile anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 oranında indirim uygulanacağını duyurdu.

Ekleme: 21.11.2023 - 13:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenlere ulaşımda yüzde 50 indirim müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, 'Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik.

Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak' dedi.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR
Uraloğlu, 'Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak' diye konuştu.

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirtti.

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