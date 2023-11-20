Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 67 gözaltı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek; uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu.Çok sayıda uyuşturucu, silah ve cep telefonu ele geçirildiŞırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 6,28 gram metamfetamin, 4 kilo 705 gram eroin, 3,63 gram esrar, 5 bin 292 paket sigara, 8 bin 78 adet muhtelif emtia, 128 adet cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı, 36 adet elektronik emtia, 27 kilo kaçak çay, 812 adet silah parçası ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda 49 kişi kaçakçılık, 16 kişi asayiş, 2 şüpheli sahte belge ile ülkeden illegal çıkış yapmaya çalışma suçundan toplam 67 şüpheli gözaltına alınarak işlem yapıldı.