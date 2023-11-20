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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabine’si bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde toplandı. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda katil İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek. Ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler de gündemde yer alıyor. Öte yandan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapıldığı ifade edilmişti. 5 bin TL ikramiyeye ek düzenlemenin de Kabine'de görüşüleceği bildirildi.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
Ekleme: 20.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
Kabine 'İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği' gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren kanlı saldırıları nedeniyle, Başkan Erdoğan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. 31 Ekim'deki son kabine toplantısının bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan bu ziyaretlerde katil İsrail'in uyguladığı vahşeti dünya gündemine taşıdı.

İNSANİ YARDIMLAR GÜNDEMDE
Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi.

Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi. Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI
Toplantının gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olacağı düşünülüyor.

Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

EMEKLİ ÇİFTÇİYE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?
Emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapıldığı ifade edilmişti. AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Erdoğan, ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söylemişti. Kabine'de ek bir düzenlemenin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO
Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE
Her Kabine gündeminde olduğu gibi bu Kabine'de de terörle mücadele ele alınacak.
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
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