Yeni petrol hamlesi! TPAO bir bölgede daha arama yapacak

Türkiye karada ve denizde yürüttüğü petrol ve gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini hız kaybettirmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda son güzel haber Siirt için geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ilde yeni bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatmaya hazırlanıyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Siirt'te bir sondaj kuyusu açarak petrol arama çalışması başlatıyor.TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt ili, merkez ilçesinde Yerlibahçe köyü sınırları içinde AR/TPO/K/M47-b3 ruhsat numaralı sahada, Kalender-1 tespit kuyusunda petrol aranacak.Gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 9 milyon lira olması bekleniyor. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtildi.Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağının kararlaştırılacağı bildirildi.