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İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti

Terör devleti İsrail, Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı’nda bulunan Fakhoora Okulu’na saldırdığı ve 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgal güçlerinin kamptaki başka bir binaya daha saldırı düzenlediği ve bu saldırıda da 19’u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
Ekleme: 18.11.2023 - 19:09 Güncelleme: 18.11.2023 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e ait Fakhoora Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda ise 32 kişi yaşamını yitirdi.

Terör devletinden okul katliamı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'nu hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığından bir yetkili saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fakhoora Okulu saldırısının, savaşın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin varlığını sona erdirmeyi amaçladığını kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi.

Kamptaki başka bir binaya daha saldırı

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

İsrail'den Cibaliye Mülteci Kampı’nda katliam: 82 kişi hayatını kaybetti
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