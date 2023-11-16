İzmir'de korku dolu anlar: Metro raydan çıkıp duvara çarptı
İzmir'de seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.
İzmirliler güne ulaşım çilesiyle başladı.
Sabah saatlerinde metroya binmek için bekleyen yolcular, uzun süre araç gelmeyince tepki gösterdi.
Metro kaza yapınca sefer aksadı
Bunun üzerine 'İzmir Metro' hesabından açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, seyir halindeki metronun kaza yaptığı belirtildi.
İZMİR METROSU TREN ARIZASI DİYEREK DUYURDU
Raydan çıkıp duvara çarptı
Bornova Sanayi durağında raydan çıkan araç, duvara çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.