İzmir'de korku dolu anlar: Metro raydan çıkıp duvara çarptı

İzmirliler güne ulaşım çilesiyle başladı.Sabah saatlerinde metroya binmek için bekleyen yolcular, uzun süre araç gelmeyince tepki gösterdi.Bunun üzerine 'İzmir Metro' hesabından açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, seyir halindeki metronun kaza yaptığı belirtildi.Bornova Sanayi durağında raydan çıkan araç, duvara çarparak durdu.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.