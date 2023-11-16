  • USD: 28,62 - 28,67
  • EURO: 31,09 - 31,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muğla'da düzenlenen "Kafes operasyonu" kapsamında, "Germiciler" suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahsın tutuklandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi
Ekleme: 16.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen operasyonda 'Germiciler' suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahsın tutuklandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

10 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

'Muğla'da düzenlenen 'KAFES' operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve 'Germiciler' grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.

Muğla'da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici'nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi

'TABANCALAR, SAHTE TAPULAR, DİJİTAL MATERYALLER İLE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ'

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sayıda tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi.

'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran' bu şahıslardan 15'i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.'
TCMB Başkanı Erkan'dan enflasyon mesajı
İyi Parti'de sular durulmuyor: Meral Akşener 'defolup gitsinler' dedi
AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Adaylar böyle belirlenecek: Hedef büyükşehirler
Hem yalancı hem katiller! İsrail'in 'Şifa Hastanesi' yalanı çöktü; 'kanıtlar' eleştiri konusu oldu
Su zammına seçim ayarı! 16 ayda 16 kez zam yapan Tunç Soyer frene bastı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Germiciler suç örgütü çökertildi
Bakanlık tüketiciyi aldatanlara ceza yağdırdı!
''Temiz'' dedikleri Körfez'le ilgili vahim gerçek ortaya çıktı: Rakamlar arasında dağlar kadar fark var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2023 bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sözünü tuttu: Gazze’ye 286 milyon liralık insani yardım
Emine Erdoğan'dan dünyaya 'Filistin' mesajı: Vahşeti durdurmak için neyi bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmenlere ikramiye açıklaması
Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Türkiye'nin kredi risk primi 2,5 yılın dibinde! Bakan Mehmet Şimşek: Küresel fon akışı hızlanacak
Mansur Yavaş’tan skandal ihale! Milyonlarca liraya sanal dinozor yaptırıyor!
İstanbulluların ulaşım çilesi bitmiyor: Metrolar arızalı, yürüyen merdivenler çalışmıyor...
Melisa’nın dramı soykırımın kanıtı! İşgalci İsrail, 16 aylık Melisa’nın ailesinden 68 kişiyi katletti
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında güç savaşı: Yeni hamlesi tartışmanın fitilini ateşledi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbul'da harabeyi andıran ev: 4 bin TL kira isteniyor

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

İstanbullular dikkat! 21 ilçe karanlığa gömülecek: Tarih belli oldu...

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Vergi ödemeden çalışan korsan emlakçılar bu defa yandı! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Cezası 100 bin TL!

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Mantar toplarken buldu! Tek başına çıkaramayınca amcasından yardım istedi

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor

Kaşınıyorsanız dikkat sebebi bu olabilir! Evin bu köşelerinde gizleniyor: Kanınızı emiyor