Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Asgari ücret zammında geri sayım başladı...Doğrudan 7 milyonu dolaylı olarak tüm ücretli çalışanları ilgilendiren asgari ücret zammında heyecan başladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 yıl sonu için yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseltti.Ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması geldi.Bakan Işıkhan, 'Tüm kesimleri dinleyeceğiz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi.Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.