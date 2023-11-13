Yüzyıllardır Kullanılan Bağışıklık Desteği Propolis

Propolis, yüzyıllardır Anadolu'da hastalıklardan korunmak için kullanılan doğal bir destek olarak bilinir. Arılar tarafından kovanlarını mikroplara karşı korumak için ürettikleri bu güçlü madde, tıp dünyasında uzun bir geçmişe sahiptir. Tıp tarihinde önemli bir figür olan Hipokrat'ın İstanköy adasındaki hastanesinde hastalarını propolis'in yara iyileştirici özellikleriyle tedavi ettiği kayıtlarda yer almaktadır.

Mevsimsel enfeksiyonlar, özellikle sonbahar ve kış aylarında gribal enfeksiyonlarla sık karşılaşılan bir sorundur. Soğuk hava, solunum yollarındaki koruyucu mekanizmaları azaltabilir. Bazı teorilere göre bu mekanizmaların azalması, soğuk hava nedeniyle silya isimli koruyucu kılcıkların ve mukusun hareketinin azalmasından kaynaklanabilir. Yaz aylarında ise gastroenterit gibi enfeksiyonlar artış gösterebilir.Ancak unutulmamalıdır ki, yüzyıllardır insanlar doğal desteklerle korunmuşlardır. Propolis gibi doğal maddeler, bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olabilir. Aynı zamanda C vitamini ve çinko da bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle okulların açıldığı dönemlerde, kalabalık yerlere gitmeden önce propolisli spreyleri kullanmak, anlık koruma sağlayabilir.Propolis içeren spreyler, bağışıklık sistemini destekleyen bir bariyer oluşturabilirler. 2021 yılında yayımlanan bir çalışma, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren hastaların %83'ünde propolisli sprey kullanımının belirtileri hızla geçirdiğini gösterdi. Propolis, bariyer etkisinin yanı sıra anti-enflamatuar ve antiviral özelliklere sahip olabilir.Propolis seçerken, saf olmasına dikkat etmek önemlidir. Alkol, glikol, bal mumu veya toksik maddeler içermemeli ve en az %25 polifenol içermelidir. Propolis'i, sinerjik etkiler gösteren nar, C vitamini, çinko, selenyum gibi maddelerle bir arada kullanmak, bağışıklık sistemini daha da güçlendirebilir.Propolis, yüzyıllardır kullanılan bir bağışıklık desteği olarak bilinir ve doğal bir koruma sağlama potansiyeline sahiptir. Modern tıp, bu doğal mucizeyi tekrar keşfetmektedir.