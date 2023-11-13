Resmen ayrıldı! Masterchef kariyeri sona erdi

Bir yarışmacının daha Masterchef yolculuğu resmen sona erdi. TV8'de yayına devam eden Masterchef All Star'da geçen hafta Barış'ın elenmesi gündemde olurken, bu hafta da yepyeni takımlar adeta yarışmada kalma savaşı verdi.12 Ksaım Pazar günü, Masterchef'te yeni veda gecesi yaşandı. Canla başla kıyasıya mücadele veren, son 5 yılın efsanesi olarak adından söz ettiren yemek yarışmasında bu hafta 7 kişi birden Masterchef kariyeri için elinden geleni yaptı. Yarışmanın sonunda bir yarışmacı yarışmaya elveda dedi.HAFTANIN KAZANANI MAVİ TAKIM OLDUBu hafta Mavi takım Hasan yaparken, Kırmızı takım kaptanlığı ile görevlendirilen isim Alican'dı. Hafta boyunca kızışan düellolarda kazanan 2-1 skor ile mavi takım oldu.Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bir düello şeklinde yapıldı. Yarışmanın sonunda kazanan Kırmızı olurken, MÖavi takımda bireysel dokunulmazlık için çaba sarf edildi. Oyun sonucunda bireyseli kazanan Sergen Ayaz'ı potaya gönderdi. Takım içindeki oylamada ise en çok oyu alan Dilara oldu.İkinci dokunulmazlık oyunu da yine bir düelloydu. Bu kez gailp olan takım MAvi olurken, Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan isim Tahin oldu. Tahsin, Alican'ı eleme adayı olarak belirledi. Konseyden çıkan sonuç ile de Cemre potaya gitti.Son dokunulmazlık oyununu ise, kaybeden kırmızı oldu.Takım içinde bireysel dokunulmazlık savaşında kazanan Kıvanç olurken, belirlediği eleme adayı da Batuhan oldu. Takımdaki oylama neticesinde ise Tahsin potaya giden 6.isim oldu.Tüm haftanın sonunda ise oynanan bireysel oyunda en başarısız yarışmacı olarak potaya giden isim Tanya oldu.-Ayaz-Dilara-Alican-Cemre-Batuhan-Tahsin-Tanya