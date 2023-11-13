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Beyaz Gazete
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Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı

Katil İsrail güçleri, 1 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırıma varan katliamlar gerçekleştiriyor. Dünyanın gözü önünde sivilleri hedef alan İsrail'in Gazze için savaş sonrası planları belli oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğini söyledi.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
Ekleme: 13.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail'in önceliğinin 'Hamas'ı yok etmek' olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra 'terörizmin yeniden canlanmasını önlemek' için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı

Bir sivil otoritenin Gazze'de 'askerden arındırma' ve 'radikallikten arındırma' konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, 'Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim.' ifadelerini kullandı.

Netanyahu, 'aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını' dile getirdi.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı

ABD'DEN NETANYAHU'YA MESAJ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının 'Face the Nation' programında yaptığı değerlendirmede 'Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir.' demişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze için savaş sonrası planını açıkladı

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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