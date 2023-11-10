9 Kasım MasterChef'te son eleme adayları belli oldu! Potaya bakın kimler girdi

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef All Star'da 9 Kasım Perşembe akşamı dokunulmazlık oyunu nefes kesti.Yarışmacılar, güveç düellosu için önlük giyerek kıyasıya mücadele ettiler.Mavi takımın bir kez daha dokunulmazlığı kazanmasıyla kaptan Hasan, arsa ödülünün sahibi oldu.Kırmızı takım ise kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Gecenin sonunda ise eleme potasına girecek isimler belirlendi.Bakın haftanın son eleme adayları kim oldu...MasterChef'te dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Kıvanç, ilk eleme adayı olarak Batuhan'ı seçti.Gecenin sonunda yapılan oylama sonucu, potaya giren ikinci isim Tahsin oldu.