MEB'den müfredat kararı: Dersleri sadeleştireceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün toplandı.Yapılan toplantının ardından bakanların açıklamaları gelmeye başladı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Tekin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin önemli bir karar daha aldıklarını açıkladı.Buna göre ders müfredatında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini duyurdu.Bakan Tekin'in açıklamaları şöyle:'Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız. İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız.'AYRINTILAR GELİYOR...