İsrail yine çocukları hedef aldı: Filistinli bakan isyan etti: 'Dünya bize sırtını döndüğü için bu durumdayız'

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin de yaralandığını duyurdu.Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucu 91'i çocuk, 61'i kadın olmak üzere 436 sivilin yaşamını yitirdiği; aralarında 244 çocuk ve 151 kadının bulunduğu 2 bin 271 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti.Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin maruz kaldığı yıkım manzaraları tüyler ürperticidir.İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir.İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmelidir.İşgalci bir güç olarak İsrail'in Gazze'de ya da Filistin'in başka bir yerinde savunmasız sivil halkı hedef alma hakkı ya da gerekçesi yoktur. Silahlı çatışmalarda sivillere yönelik misillemeler uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasadışıdır ve durdurulmalıdır' denildi.İsrail Hava Kuvvetleri, son 20 saatte İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 60 savaş uçağının kullanıldığı ifade edildi.İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 savaş uçağıyla yapılan saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, Gazze'ye 1000 tondan fazla bomba atıldığı belirtilerek, 'İlk saldırı dalgası dün öğleden sonra saat 15:00'te gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren saldırı sırasında Hava Kuvvetleri Beyt Hanun kentindeki 120 hedefe yüzlerce ton mühimmat attı.İkinci saldırı dalgası dün akşam saat 21:00'de gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren bu saldırıda Hava Kuvvetleri Gazze'nin Sajaya bölgesindeki yaklaşık 120 hedefe 100 ton mühimmat atmıştır. Üçüncü saldırı dalgası bu gece saat 01:00'de gerçekleştirildi ve 20'si askeri altyapı olmak üzere yaklaşık 25 hedefe saldırı düzenlendi. Bu sabah kısa bir süre önce tamamlanan dördüncü saldırı dalgasında ise Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi genelinde 500'den fazla hedefi vurdu' denildi.İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın saldırısının ardından başlatılan operasyon kapsamında, 3 günde yaklaşık 1200 hedefin vurulduğunu belirtti. Saldırıların devam edeceği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar Hamas istihbarat birimlerince kullanılan 21 binanın hedef alındığı duyuruldu.