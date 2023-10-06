Türkiye hainlere nefes aldırmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatı dünyada gündem: Akıllarında tek bir soru var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında 30 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik hava harekatları düzenlendiği, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiği belirtildi.Harekatın, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.Hava harekatı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Voa News, Türklerin İnsansız Hava Araçları (İHA) saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti.Harekatın Ankara'da hain terör saldırısının ardından geldiğine dikkat çeken gazete, "Bir kara harekatının olup olmayacağı merak ediliyor" ifadelerine yer verdi.CNN de gelişmelerden bahseden gazeteler arasında oldu. Ayrıca haberde Türkiye Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları ve Hakan Fidan'ın yaptığı uyarılara da dikkat çekildi.France 24 ise dün Suriye'de gerçekleşen ve yüz kişinin ölümüne yol açan saldırıdan bahsettiği haberinde Türkiye'nin ülkenin kuzeyinde ilerlediğini ifade etti.Haberde terör örgütü PKK/YPG'nin bir uzantısı olan SDG'nin sözde sözcüsünün "Türkiye bize nefes aldırmıyor" dediğinden bahsedildi.Reuters'ın da gündeminde Türkiye'nin hava harekatı vardı. Haberde saldırıların YPG üssüne gerçekleştiğini, Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğünü ancak ABD'nin öyle görmediğin; bu nedenle de ABD ile Türkiye arasında sıkıntı yaşandığı söylendi.Yunan gazetesi Kathimerini'nin de gündeminde Suriye operasyonu vardı. Gazete, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.