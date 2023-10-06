Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist öldürüldü

Türkiye, hain terör örgütü PKK'nın sonunu getirdi!Türk Silahlı Kuvvetleri, cennet vatanı ve çevresini tek tek terör belasından arındırıyor.Kahraman askerlerden kaçamayan teröristler birer birer sarı torbaya giriyor.Geçtiğimiz günlerde PKK tarafından Başkent Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırının karşılığı misliyle veriliyor.TSK, Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha başlattı.Hedefler sırayla vurulurken, Milli Savunma Bakanlığı her geçen gün bir başarılı haberi daha duyuruyor.Bakanlık öldürülen terörist sayısıyla yüzleri güldürdü.Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesine terör örgütü PKK/YPG saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.