Dev çukur oluştu: Felaketin boyutu havadan görüntülendi çöken yolda çalışma başlatıldı

Rize’de akşam saatlerinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize’den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Şiddetli yağışlar sonrasında çöken Rize-Güneysu karayolunda çalışmalar başladı. Öte yandan akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmurlar nedeniyle kapanan 55 köy yolu da ulaşıma açılırken felaketin boyutu ise havadan görüntülendi.

Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çöken Rize-Güneysu karayolunda çalışmalar başladı.Daha önce de çökme yaşanan yoldan olay anında aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.Rize-Güneysu istikametindeki yol trafiğe kapatılırken Güneysu istikametinden Rize istikametine gelen yol ise farklı bir güzergahtan sürdürülüyor.Bugün sabah saatlerinden itibaren de karayolları ekipleri yol çalışmalarına başladı. Çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.Öte yandan dün akşam etkisini gösteren yağmurlar nedeniyle kapanan 55 köy yolu da ulaşıma açıldı.Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluştu.