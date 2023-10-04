Bakan Yerlikaya duyurdu! 15 ilde terör örgütüne yönelik operasyon: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 15 ilde düzenlenen "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 37 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.' ifadelerini kullandı.