  • USD: 28,24 - 28,29
  • EURO: 30,06 - 30,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul’da 15 milyon TL’lik sahte içki operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arnavutköy, Esenyurt ve Pendik’te yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL olan 3 bin 100 şişe sahte alkol ile 6 bin litre şişelenmiş veya şişelenmek üzere hazır edilmiş sahte alkol ile sahte alkol yapılımda kullanılan 33 bin litre etil alkol ile 2 bin litre işçi aroması ele geçirildi. Olayla ilgili mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 31.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da 15 milyon TL’lik sahte içki operasyonu
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı kişilerin sahte içki üretmek amacıyla imalathane kurdukları, bu imalathanede ürettikleri sahte içkileri otel, eğlence mekânı ve tekel bayisi gibi yerler aracılığıyla piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığı ile piyasadan temin etmiş oldukları etil alkolleri bir dizi işlemden geçirerek viski, rakı ve votka haline getirdikleri, hazırladıkları sahte içkileri orijinal şişelerine koyup üzerine sahte bandrol yapıştırarak satışa sundukları tespit edildi.

33 BİN LİTRE SAHTE İŞÇİ MALZEMESİ

Organize şekilde piyasaya sahte içki sürme hazırlığında bulunan şüphelilere yönelik olarak, Esenyurt, Pendik ve Arnavuktöy ilçelerinde bulunan 3 üretim yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; satışa hazır bin 500 şişe sahte viski, bin 600 şişe sahte votka, 6 bin litre ve şişelenmek için hazırlanmış sahte rakı, 33 bin litre etil alkol, 2 bin litre içki aroması, 2 bin 500 adet sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı, bidon ve alkol ölçüm cihazı gibi çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

İstanbul’da 15 milyon TL’lik sahte içki operasyonu

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON TL

İmalathane olarak kullanılan mekanlarda inceleme yapan ekipler; şahısların damıtma sistemlerini kullanarak metil alkolü etil alkole çevirdiklerini, elde ettikleri etil alkolü kullanılmış şişelere dezenfekte etmeden tekrar dolum yaptıklarını, piyasada bulunan orijinal şişe ve etiketlerin birebir aynısını yaparak satışa hazır hale getirdiklerini belirledi. Düzenlenen operasyonlarla; piyasa değeri 15 Milyon 362 bin 750 Tl olan sahte içkilerin piyasaya sürülmesi engellendi.

İstanbul’da 15 milyon TL’lik sahte içki operasyonu

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda M.K., H.G., Ö.K., N.T., S.B. ve H.B.A. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.K, Ö.K ve H.B.A, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'deki Cebaliye mülteci kampına düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti
O görüntüler resepsiyona damga vurmuştu: Heleva'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne dediği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İsrail şimdi de katledilen Filistinlilerle dalga geçiyor! Kefene sarılı bedeni alay konusu yaptılar
Yer gök kırmızı beyaz! Yüzyılın dev bayrağı Adana’da
48 ilde eş zamanlı operasyon: 50 şüpheli yakalandı...
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Bakan Mehmet Şimşek: Kalıcı refah artışını hedefliyoruz
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gazze'de soykırım hız kesmiyor: Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın!
MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK'nın sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
Ömer Çelik'ten Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıya tepki: İnsanlık dışı bir eylem...
İsrail medyasında soykırım sayacı! Öldürülen kadın ve çocukları 'terörist' olarak gösterdiler
İsrail gece boyu Gazze'yi vurdu: Çok sayıda ölü var
Altunizade durağında metrobüs bozuldu
İETT otobüsü emniyet şeridindeki minibüse bodoslama girdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütünün mağara ve sığınakları imha edildi
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! CHP'li ABB borç batağında!
Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Meteoroloji duyurdu! İki bölgeye sağanak uyarısı

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Hamile karısını eliyle boğarak öldürdü: Cani kocadan pes dedirten savunma

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Karadeniz'de yayılıyor: Balıkta VHS tehlikesi!

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Meta açıkladı! Facebook ve Instagram paralı oluyor: Ücretli üyelik sistemi devreye giriyor

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı

Pes dedirten görüntü: Bina yıkıldı acı gerçek ortaya çıktı