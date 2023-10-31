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ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü

ABD’nin, "İran’dan gelebilecek tehlikelere karşı", İsrail’de varlığını yalanladığı gizli bir askeri üssü olduğu iddia edildi.

ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
Ekleme: 31.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
ABD'nin The Intercept sitesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan 'gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği' belirtildi. Haberde, Necef Çölü'nde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan 'Site 512' kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi.

Ancak 'Site 512'nin, 7 Ekim'de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü 'bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı' vurgulandı. Haberde, ABD yönetiminin, 'Hamas'a karşı savaşta İsrail'e asker gönderme planlanın olmadığını' açıklamasına karşılık, İsrail'de gizli bir ABD askeri varlığının zaten bulunduğuna dikkati çekildi.

ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü

ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'de 'yaşam destek alanı' inşası için 2 Ağustos'ta yaptığı 35,8 milyon dolarlık bir sözleşmede, bu üsse dolaylı olarak atıfta bulunduğu aktarıldı. Pentagon'un, kayıtlarında bu projeyi 'dünya genelindeki gizli projelerden biri' olarak tanımlayarak, gerçek amacını gizlemek için çaba sarf ettiğine işaret edildi.

The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Pentagon'un konuya ilişkin 'yorum talebine' yanıt vermediği belirtilen haberde, ayrıca, ABD'nin İsrail'deki askeri varlığını, 2017'de iki ülke tarafından bir üssün açılışı dolayısıyla nadiren kabul ettiği, ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak, bu alanın İsrail üssünde çalışan ABD askerleri için sadece bir 'yaşam tesisi' olduğunu duyurduğu kaydedildi.

ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü

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ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü
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