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Üç günde bitki yetiştirdi: Kurduğu düzenek 'pes' dedirtti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karadağ, geliştirdiği "Aerophonic Bitki Köklendirme Ünitesi" ile üç günde bitki köklendirmeyi başardı. Amaçlarının köklendirme işleminde daha az su ve enerji harcayarak daha hızlı ve verimli sonuç almak olduğunu belirten Karadağ, "Köklendirme amaçlı üretilmiş bir makine. Yani çeliklerin fidan haline gelmesi için çeliklere yapay bir ortam hazırlamak üzere odaklanmıştık. Farklı mevsimlerinde kesmiş olduğumuz fidan çeliklerini uygun ortam sağlayarak köklendirmeye alıyoruz ve köklenmelerini sağlıyoruz. Böylece yeni fidan ve fideler üretmiş oluyoruz." diye konuştu.

Ekleme: 3.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 3.10.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Üç günde bitki yetiştirdi: Kurduğu düzenek 'pes' dedirtti
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Karadağ, geliştirdiği 'Aerophonic Bitki Köklendirme Ünitesi' ile üç günde bitki köklendirmeyi başardı.

Karadağ, TÜBİTAK desteği ile daha az su ve enerji harcanarak daha hızlı ve verimli köklendirme yapılabilen kapalı bir sistem geliştirdi. Uygun oksijen, ısı ve nemin sağlandığı kapalı sistemde bitkilerin kısa sürede köklendiği görüldü. 'Aerophonic Bitki Köklendirme Ünitesi', Tokat Tarım, Hayvancılık, Gıda, Teknoloji ve Yöresel Ürünler Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.

Amaçlarının köklendirme işleminde daha az su ve enerji harcayarak daha hızlı ve verimli sonuç almak olduğunu belirten Karadağ, 'Köklendirme amaçlı üretilmiş bir makine. Yani çeliklerin fidan haline gelmesi için çeliklere yapay bir ortam hazırlamak üzere odaklanmıştık. Farklı mevsimlerinde kesmiş olduğumuz fidan çeliklerini uygun ortam sağlayarak köklendirmeye alıyoruz ve köklenmelerini sağlıyoruz. Böylece yeni fidan ve fideler üretmiş oluyoruz.' diye konuştu.

Üç günde bitki yetiştirdi: Kurduğu düzenek 'pes' dedirtti

'Sistem kendi içerisinde su döngüsünü sağlıyor'

Karadağ, geliştirdikleri sistemin avantajlarını ise şöyle sıraladı:

'Avantajların başında şu anda günümüzde de dünyanın en büyük sıkıntılarından birisi olan su problemi var. Sistem kendi içerisinde kapalı bir sistem olduğu için su döngüsünü kendisini sağlıyor. Böylece çok düşük miktarlarda su tüketimi ile üretimi yapmış oluyoruz. Bir diğer avantajı ise düşük enerji tüketimi. Yine basınçlı motorlar kullanarak, hatta güneş enerjisi sistemine bile adapte ederek çalıştırabiliyoruz. Böylelikle çok düşük enerji tüketimi sağlanmış oluyor. Bir diğer büyük avantajı ise birim alandan yüksek verim elde ediyoruz. Yani arazi şartları ile sistemi karşılaştırdığımız zaman araziden aldığınız ürüne karşılık üniteden en az 3-4 katını alabiliyoruz.'

Ünitenin çok hızlı bir şekilde köklendirme yapabildiğine dikkati çeken Karadağ, 'Bitki kök bölgesi hem istediği sıcaklık hem de nem değerine sahip olduğu için ve oksijenle de doğrudan temas ettiği için çok hızlı bir şekilde köklenme oluyor. Yani bitkiden bitkiye ve türden türe değişmekle birlikte biz üçüncü günde köklerin çıktığına şahit olduk.' ifadelerini kullandı.

Karadağ, geliştirdikleri kapalı sistem içinde süs narı, lavanta, ligistrum, ateş dikeni, taflan, biberiye, gül, marul köklendirdiklerini, toprakta 15 günde köklenen biberiyenin kapalı sistem içinde üç gün, toprakta 30 günde köklenen gülün ise 15 günde köklendiğini sözlerine ekledi.

Üç günde bitki yetiştirdi: Kurduğu düzenek 'pes' dedirtti


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