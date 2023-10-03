Hayırsever iş insanları bir günde 110 bin lira gönderdi, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü...

BEYAZ TV'de ekrana gelen “ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN” programı yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam ediyor…Aydın'dan gelen ve çiftçilikle uğraşan Alim Şanlı kızı Ayşenur ve damadı Emrah'ın çektiği krediler yüzünden 60 bin lira hacizle karşılaştığını “ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN” programında anlattı… 7500 lira emekli maaşına haciz konulan Alim Şanlı'nın imdadına ise programı seyreden hayırsever iş insanı İlker Görgülü yetişti… Görgülü, gönderdiği 60 bin lirayla Alim Şanlı'nın kredi borcunu ödedi ve o anlar canlı yayında ekrana geldi…“ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN” programında 50 bin liralık yardımın bir diger adresi ise Muammer Güngör oldu. Güngör, 17 yıllık eşi Neşegül'den 50 bin lira karşılığı boşanacağını söyleyince bu sefer de devreye bir başka hayırsever iş insanı girdi…Adını saklı tutan hayırsever izleyici ‘Neşegül Hanım'ın bu adamdan kurtulması için 50 bin lirayı ben ödeyeceğim' dedi… Muammer Güngör bu şartı kabul edip, eşi Neşegül'den boşanınca 50 bin lirasını programın sunucusu Esra Ezmeci'den aldı… Böylece bir günde “ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN” programında 110 bin lira ihtiyaç sahiplerine ulaşmış oldu… “ESRA EZMECİ İLE YENİ BAŞTAN” programı hafta içi hergün gün saat 14.20'de BEYAZ TV'de …