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Bakan Mehmet Şimşek'ten İstanbul Finans Merkezi açıklaması

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nun Yeni Eğitim Dönemi’nin Açılış Töreni, Ziraat Bankası’nın Ankara Ulus’ta bulunan Tarihi Genel Müdürlük Binası’nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer davetlilerin katılımlarıyla yapıldı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten İstanbul Finans Merkezi açıklaması
Ekleme: 3.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 3.10.2023 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Mehmet Şimşek'ten İstanbul Finans Merkezi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun Yeni Eğitim Dönemi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Finans Merkezi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Mehmet Şimşek, 'Teknolojinin gelişmesi ve finansal küreselleşmeyle birlikte dünyanın her yerine ulaşılabilirlik ve iletişimin öneminin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyar nüfus, 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük ve 8 trilyon dolarlık ticaret hacmine erişim imkânıyla İstanbul Finans Merkezi, küresel finans açısından önemli bir cazibe merkezi potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyeli gerçeğe dönüştürecek en önemli unsurlardan bir tanesi de dünya ile rekabet ederek, geleceği yönlendiren nesillerin bankacılık sektörümüzde çalışmasıdır. Ziraat Bankası'nın girişimi ile Ziraat, Finans ve Teknoloji unsurlarını bir araya getirecek şekilde kuracağımız üniversite ile bu konuda çok önemli bir adımı daha atıyoruz' dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar açılış konuşmasında şunları söyledi:

'Yeni dönemde 157 bankacı adayının eğitim alacağı Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nun kökleri 1926 yılında kurulan 'Ameli Bankacılık Mektebi'ne dayanıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılını, Bankamızın da 160. Yaşını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz Ziraat Finans Grubu olarak, sadece karlılığı esas alan bir işletme mantığıyla asla çalışmadık ve çalışmayacağız. Kamusal vakarla hareket eden, ülkemizin bilançosunu ve kamu yararını önceleyen bir strateji ile faaliyetimizi sürdürürken, özel sektör esnekliği, profesyonelliği ve dinamikliği ile yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda Bankamız 160 yıldır ekonomi ve finans sektörünün yanı sıra kültür-sanat, spor, eğitim vb. alanlarda verdiği desteği bir adım daha öteye taşıyacak olan Üniversite'nin temellerini atıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz Ziraat Bankası Eğitim Vakfı, Aralık ayı başında düzenlenecek 'Bankacılığın Geleceği' konulu uluslararası sempozyum ile de akademik alanda katkı sunmaya başladı' dedi ve yeni başlayan meslektaşlarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

'ZİRAAT BANKASI BANKACILIK OKULU ULUSAL VE ULUSLARARASI ARENADA BİRÇOK BAŞARILI BANKACI YETİŞTİRDİ'

Genç bankacı adaylarını iş hayatına kazandırmak, ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim markası olma vizyonuyla kurulan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'ndan bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada birçok başarılı bankacı ve ekonomist mezun oldu. Titiz bir çalışma neticesinde adaylar, sektör gelişmeleriyle her yıl yenilenen müfredat doğrultusunda eğitim görüyorlar. Sağlanan eğitim programında, Mesleki Eğitimler, Koçluk, Pekiştirme ve İşbaşında Eğitim Uygulamaları yer alıyor.

Ziraat Bankası Bankacılık Okulundan mezun olan öğrenciler, Ankara Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında yüksek lisans diplomasına da sahip olmaktalar. Ziraat Bankası ayrıca yine aynı işbirliği çerçevesinde ArGe faaliyetleri kapsamında doktora programları da düzenliyor.

100 yıla yaklaşan Bankacılık Okulu geleneği, İstanbul Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda daha da güçlenerek faaliyetlerine devam edecektir.
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