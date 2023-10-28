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Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Katil İsrail devleti, 2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 150 noktayı gece boyunca bombaladı. Tarihin en büyük katliamlarından birini yapan İsrail'in soykırım derecesine varan saldırıları, yüzlerce masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Katliamın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ekleme: 28.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen İsrail'in düzenlediği saldırılarda 7 bin 326 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 967 kişinin de yaralandı.

GAZZE'NİN DIŞ DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

2.3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin dış dünya ile bağlantısı da kesildi. Filistin Telekomünikasyon Şirketi (Jawwal), İsrail'in çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun 'karadan, denizden ve havadan' bir saldırı başlattığını söyledi. Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da ve doğusundaki El Bureyic'de İsrail'in kara saldırılarına karşı koyduklarını, şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

100 UÇAKLA SALDIRDI

İşgalci İsrail ordusu ise kara manevlarınının faaliyetlerinin genişletildiğini ancak bunun beklenen büyük kara harekatı olmadığını açıkladı.

Katliamın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Katil İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı! Saldırının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


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