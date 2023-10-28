BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

İsrail, Gazze soykırımında dün gece en büyük saldırılarından birine imza attı. Gece boyunca 150'den fazla sivil yerleşimi hem havadan hem karadan vuran İsrail, Gazze'yi içinde bulunan 2.3 milyon siville birlikle dünyadan tamamen kopardı. Dün geceki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı daha belirlenemeyecek kadar çokken Batı medyası bu insanlık kıyımını örtbas etmek için elinden geleni yapıyor.7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik kullandığı dille Filistin'e yönelik dili tartışma yaratan BBC, bir skandala daha imza attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Hamas'ın sözcülerinden Gazi Hamad ile bir röportaj gerçekleştirdi. BBC muhabirinin taraflı sorusuna sinirlenen Hamad ise canlı yayını terk etti.Röportaj boyunca, İsrail'in binlerce sivili katlemiş ve bilinçli olarak katletmeye devam ettiği gerçeğini görmezden gelen BBC muhabiri, Hamas'ı sivili katliamı yapmakla suçladı. Hamas'ın operasyonun başlangıcında sivillerin rehineleri olacağını planlamadıklarını belirten Hamad, BBC muhabirinin 'sivilleri öldürüyorsunuz' söylemine tepki gösterdi.Kassam Tugayları'na sivilleri öldürme emri verilmediğini söyleyen Hamad, 'Çünkü alan çok geniş. Birçok insan var ve çatışmalar yaşanıyor. Ve karşı karşıya kalıyorlar' diye ifadelerini kullandı. Operasyonda yalnızca sivillerin hedef alındığı iddiasını kabul etmeyen Hamad, 'Bunu yaptığınız için utanmalısınız' diyerek tepki gösterdi.BBC muhabiri, Hamad'a militanların evlere de girdiğini söyleyip, 'Peki insanların öldürülmesini, aileleri uykuda öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?' sorusunu yöneltti. Bu soruya oldukça sinirlenen Hamad, 'Bu röportajı sonlandırmak istiyorum' diyerek röportajı terk etti.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede BBC'nin yayın politikasını eleştirmiş ve BBC'ye 'Hamas'a terör örgütü deyin' emrini vermişti.Dünyadaki 'en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini' öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, 'Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı.' ifadelerini kullanmıştı.İkiyüzlü yayın politikasıyla bilinen BBC'nin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle 6 gazetecisi hakkında soruşturma başlattığı biliniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BBC Sözcüsü, 'Bu konuyu hızlı bir şekilde araştırıyoruz. Editöryel ve sosyal medya talimatnamelerimizin son derece ciddi şekilde delindiğine yönelik suçlamalar var. Eğer ihlal tespit edersek, disiplin cezası da dahil olmak üzere harekete geçeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.