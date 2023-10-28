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BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

İsrail Gazze katliamında dün gece saldırılarının en büyüğünü gerçekleştirdi. Gece boyunca 150'den fazla noktayı bombalayan İsrail, 7 Ekim'den bu yana katlettiği 7 bini aşkın Filistinli sivilin yanına, henüz sayısı dahi belli olmayan yüzlerce masum sivili daha ekledi. Çocukları bebekleri katleden ve hiçbir şekilde geri adım atmayan İsrail'in insanlık ve savaş suçları, ana akım Batı medyasında görmezden gelinirken İngiliz BBC yine şaşırtmadı. İsrail'in sivil katliamına hiçbir soru yöneltilmezken Hamas Sözcüsü'yle yapılan bir röportaj ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!
Ekleme: 28.10.2023 - 14:39 Güncelleme: 28.10.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!
İsrail, Gazze soykırımında dün gece en büyük saldırılarından birine imza attı. Gece boyunca 150'den fazla sivil yerleşimi hem havadan hem karadan vuran İsrail, Gazze'yi içinde bulunan 2.3 milyon siville birlikle dünyadan tamamen kopardı. Dün geceki saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı daha belirlenemeyecek kadar çokken Batı medyası bu insanlık kıyımını örtbas etmek için elinden geleni yapıyor.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

İSRAİL'İN BİNLERCE SİVİLİ KATLETMESİNDEN BAHSEDİLMEDİ

7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik kullandığı dille Filistin'e yönelik dili tartışma yaratan BBC, bir skandala daha imza attı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Hamas'ın sözcülerinden Gazi Hamad ile bir röportaj gerçekleştirdi. BBC muhabirinin taraflı sorusuna sinirlenen Hamad ise canlı yayını terk etti.

Röportaj boyunca, İsrail'in binlerce sivili katlemiş ve bilinçli olarak katletmeye devam ettiği gerçeğini görmezden gelen BBC muhabiri, Hamas'ı sivili katliamı yapmakla suçladı. Hamas'ın operasyonun başlangıcında sivillerin rehineleri olacağını planlamadıklarını belirten Hamad, BBC muhabirinin 'sivilleri öldürüyorsunuz' söylemine tepki gösterdi.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

YAYINI TERK ETTİ

Kassam Tugayları'na sivilleri öldürme emri verilmediğini söyleyen Hamad, 'Çünkü alan çok geniş. Birçok insan var ve çatışmalar yaşanıyor. Ve karşı karşıya kalıyorlar' diye ifadelerini kullandı. Operasyonda yalnızca sivillerin hedef alındığı iddiasını kabul etmeyen Hamad, 'Bunu yaptığınız için utanmalısınız' diyerek tepki gösterdi.

BBC muhabiri, Hamad'a militanların evlere de girdiğini söyleyip, 'Peki insanların öldürülmesini, aileleri uykuda öldürmeyi nasıl meşrulaştıracaksınız?' sorusunu yöneltti. Bu soruya oldukça sinirlenen Hamad, 'Bu röportajı sonlandırmak istiyorum' diyerek röportajı terk etti.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

İSRAİL CUMHURBAŞKANI BBC'Yİ ŞİKAYET ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile yaptığı görüşmede BBC'nin yayın politikasını eleştirmiş ve BBC'ye 'Hamas'a terör örgütü deyin' emrini vermişti.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

Dünyadaki 'en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini' öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, 'Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı.' ifadelerini kullanmıştı.

BBC İsrail’i aklamaya devam ediyor: Batı medyasının ikiyüzlülüğü akılalmaz boyuta ulaştı, Hamas Sözcüsü canlı yayını terk etti!

İkiyüzlü yayın politikasıyla bilinen BBC'nin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle 6 gazetecisi hakkında soruşturma başlattığı biliniyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BBC Sözcüsü, 'Bu konuyu hızlı bir şekilde araştırıyoruz. Editöryel ve sosyal medya talimatnamelerimizin son derece ciddi şekilde delindiğine yönelik suçlamalar var. Eğer ihlal tespit edersek, disiplin cezası da dahil olmak üzere harekete geçeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.


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