Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Bayburt, Zonguldak, Kastamonu ve Artvin'in iç kesimleri, Muş ve Bingöl çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 30°CParçalı bulutluÇANAKKALE °C, 24°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 28°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 26°CParçalı bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 26°CParçalı bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı bulutluKONYA °C, 26°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 23°CParçalı bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak yağışlıParçalı bulutlu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyorAMASYA °C, 28°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı bulutluTOKAT °C, 27°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı bulutluParçalı bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı bulutlu, sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı bulutlu, sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu