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Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütünün çökertildiğini, 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Ekleme: 27.10.2023 - 08:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Ali Yerlikaya açıkladı! 'Zaza Doğan organize suç örgütü çökertildi'
Yurtta huzur ve güvenin sağlanması adına denetimler sürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor. Organize suç liderleri için düğmeye basan ekipler; tefecilik, gasp, yağma, yaralama ve tehdit gibi çetelerin ensesinde.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarıyla sonuçlanan yeni bir operasyonu duyurdu.

'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi'

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan çalışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Liderliğini Doğan Aykut'un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

'2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdi'

Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız'

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı!

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve
1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz.
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