Sessiz Batı krizi derinleştiriyor! Gazze'deki soykırıma en etkili ses Türkiye’den

İşgalci İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. ABD en başından itibaren yaptığı destekle adeta İsrail'e katliamları için açık çek veriyor.Avrupalı ülkelerin liderleri ise Tel Aviv'e destek ziyaretleri için sıraya giriyor. ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ardından dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya desteğini sundu.Batı bununla da kalmıyor. İsrail'in bebekleri öldürmesine ya da hastaneleri bombalamasına karşı barışçıl gösteri yapmak isteyenlere deeçit vermiyor.Batı'da İsrail'i koruma çabaları en üst seviyede ortaya konulurken Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği gibi kurumlar da kafalarını kuma gömüyor.Türkiye ise İsrail vahşetine ve Filistinlilere yönelik tüm haksızlıklara karşı sesini her platformda yükseltiyor.Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gibi isimler de sık sık İsrail zulmünün durmasını söylüyor.Ankara, Gazze Şeridi'nin özgürleştirilmesi ve Filistin devletinin kurulması için de yoğun diplomasi yürütüyor.Türkiye'nin dile getirdiği 'garantörlük' önerisi de şimdiye kadar sorunların çözümü için en net tavır olarak ortaya çıktı.Türkiye, bir yandan İsrail'in katliamlarını dünyaya haykırıyor, diğer taraftan Batı'nın adaletsiz tutumunu dile getiriyor ve ayrıca Gazze'de yaşam mücadelesi verenler için yoğun bir sağlık ve insani yardım diplomasisi yürütüyor.Türk Kızılay bölgede desteklerini sürdürürken, insani yardım taşıyan uçaklar ardı ardına havalanıyor.Son olarak Türkiye, Gazzeli yaralılar için yardımları kapsamında, bölgede iki sahra hastanesi kuracak.Türkiye merkezli çok sayıda sivil toplum kuruluşu da İsrail'in tüm baskılarına rağmen Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine devam ediyor.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.'Biz barışın savunucusuyuz ve uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'nin kararlarına bağlıyız.Kan dökülmesini önlemek için Gazze'deki savaşa son verilmesi ve sivilleri askeri çatışmanın sonuçlarından koruma çağrısında bulunuyoruz' diyen Temim, 'Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı' dedi.Daha önce Türkiye'nin Filistin devleti için garantörlük önerisine destek veren Rusya'dan dün de Filistin devleti açıklaması geldi.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsrail-Filistin çatışması ile ilgili olarak bir an önce ateşkesin sağlanması ve Filistinliler için bağımsız bir devletin kurulması gerektiğini söyledi.Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İslami dayanışmaya bağlı olduklarını ve Filistin halkının devlet olma mücadelesini desteklediklerini bildirdi.Sorunun uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade eden Bayramov, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacağı iki devletli çözümden yana olduklarını bildirdi.Sivil toplum kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın), iki haftayı aşkın bir süredir devam eden savaştan etkilenen çocuklarla ilgili açıklama yaptı.İngiltere merkezli kuruluş, 1 milyondan fazla çocuğun Gazze'de mahsur kaldığını açıklarken, bu savaşın yıkıcı etkilerinin daha da büyüyeceğini duyurdu ve ilaç ve hastaneler için elektrik sıkıntısının çok büyük olduğunu aktardı.'İsrail'in saldırıları ayrım gözetmeksizin çocukları öldürüyor' denildi.HAMAS, Nurit Yitzhak (79) ve Yocheved Lifshitz (85) isimli rehineleri sağlık durumları nedeniyle serbest bıraktı. Lifshitz, 'Doktor vardı.İlaçlarımızı verdiler. Tuvaletlerimizi bile onlar temizledi. Kendileri ne yediyse biz onları yiyorduk. Bize nazik ve kibar davrandılar' dedi.İsraıl'ın 18 gündür süren saldırılarında her gece en az 100 çocuk yaşamını yitiriyor.Ancak tüm vahşete rağmen sosyal medya siteleri ilk günden bu yana Filistin'e destek mesajlarını sansürlüyor.İsrail'i savunan paylaşımları ise ön plana çıkarıyor.Al Jazeera'ya göre ABD ve Hindistan gibi ülkelerin dışında Avrupa'da çok sayıda internet kullanıcısı, Filistin'e destek mesajlarının sosyal medya platformlarında sansürlendiğini dile getiriyor.