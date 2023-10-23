MSB 'geçit yok' diyerek duyurdu: Hepsi sınırda ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay hudut hattında yapılan keşif ve gözetleme faaliyetlerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;"Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Hatay hudut hattında 193 bin adet captagon uyuşturucu madde, 3 adet makineli tabanca, 6 adet tabanca, 5 adet boş şarjör ele geçirdi" denildi.