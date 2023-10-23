MSB'den Gazze'ye yardım paylaşımı: Malzemeler için 4 sorti planlandı

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattında...7 Ekim sabahı Hamas'ın saldırısıyla başlayan gerilime karşılık veren İsrail, savaş ilan etti.Ardından bölgede tansiyon yükseldi.İsrail ordusunun sivilleri hedef almasıyla ortaya çıkan görüntüler adeta kan dondurdu.Bölgede elektrik ve su kesintilerinin yaşanmasıyla yaşam giderek zorlaşmaya başladı.Öte yandan İsrail, sivillerin sığındığı hastaneyi ve kiliseleri de hedef alınca bilanço giderek ağırlaştı.Bu süreçte Türkiye, savaşın son bulması adına önemli bir duruş sergiledi.Aynı zamanda Gazze'deki insanlık dramına yol açan görüntülerin ardından bölgeye yardım sevkiyatı yapmaya başladı.Tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda yardım ulaştırıldı.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yardımlara ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şöyle denildi:'Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz.Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı.'