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Edirne'de göçmen operasyonu: Evin bahçesinde yakalandılar

Bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu belirleyen polislerin baskınında evin bahçesinde 100'den fazla göçmen yakalandı.

Ekleme: 23.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de göçmen operasyonu: Evin bahçesinde yakalandılar
Türkiye genelinde düzensiz göçe yönelik denetimler devam ediyor. Edirne'de gece bekçileri, devriye gezdikleri esnada Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirli Kuyu Sokak‘ta bulunan bir evin giriş ve çıkışında göçmen hareketliliği olduğunu gözlemledi.

Evin bahçesinde kalabalık göçmen grubu

Daha sonra evin bahçesinde ve içinde kamyon dolusu göçmen gören ekipler, takviye destek istedi. Ayrıca, evin bahçesinde onlarca göçmeni bir arada gören vatandaşlar heyette düştü.

Yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Filistin ve Suriye uyruklu 100’den fazla düzensiz göçmen işlemleri yapılmak üzere emniyette götürüldü.

Organizatörün bulunması için çalışma başlatıldı

Göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edilecek. Polis, göçmenleri Edirne’de terk eden organizatörleri ve insan kaçakçılarını bulmak için çalışma başlattı.
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