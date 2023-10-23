Araç sürücüleri lastiklerdeki bu numaralara dikkat: 1 Aralık’ta zorunlu olacak! Lastik 5 yıllık olursa…

Türkiye genelinde, 1 Aralık tarihi itibariyle kış lastiklerinin zorunlu hale gelmesiyle ilgili önemli bir dönem başlıyor. Kış lastiklerinin kullanımı, yolcu ve yük taşıyan yabancı ve yerli plakalı araçlar için mecburi hale gelecek.Kış lastiği kullanımı konusunda araç bakım uzmanları da önemli tavsiyelerde bulunuyorlar. Lastiklerin üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca, bir lastiğin raf ömrünün genellikle 10 yıl olduğunu ancak aracın altına takıldığında bu ömrün 5 yıla kadar düşebileceğini belirtiyorlar. Bu nedenle sürücülerin lastik seçerken bu faktörleri göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.Lastik taktırmak için 1 Aralık'ın beklenilmemesini tavsiye eden Düzce'de araç bakım merkezi müdürü Ümit Sel, 'Ticari araçlarda zorunlu tarih 1 Aralık fakat can güvenliği için otomobiller daha erken tercih edebiliyor. Aşırı yol yapmayan insanlar daha erken taktırabiliyor. Kendi aracım için örnek vereyim.' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti, 'Sabah saatlerinde işe gelirken hava sıcaklığı 8-10 derece oluyor. Akşam da eve giderken hava sıcaklığı yine aynı seviyede oluyor. Bu aralar kış lastiği takılabilir. Son güne bırakmamak adına takılabilir ama resmi olarak 1 Aralık'ta lastiklerin takılması gerekiyor' açıklamasında bulundu.Lastiklerin üretim tarihinin önemli olduğunu belirten Sel, 'Lastiklerde üretim tarihi çok önemlidir. Lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Aracın altında bu ömür 5 yıla kadar düşüyor. Vatandaşların bunu alırken dikkat etmeleri gerekiyor. 5-6 yıllık lastik almamak gerekiyor. Yırtık lastik almamaları gerekiyor. 2022 aslında bizim için eski bir tarih değil.' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti, 'Fiyat olarak daha uygun olacaksa tercih edilebilir ama mümkünse çok kullanılmadığını düşünürsek kış lastiğini yeni tarihli almak faydalı olacaktır' ifadelerinde bulundu.