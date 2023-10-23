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Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Antalya’da gerçekleştirilen operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışan aralarında ihraç pilot kurmay albay ve üsteğmenlerinde bulunan 14 kişilik FETÖ şebekesini çökertti.

Ekleme: 23.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda yurtdışına kaçmaya çalışan aralarında ihraç pilot kurmay albay ve üsteğmenlerinde bulunan 14 kişilik FETÖ şebekesini çökertti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda,şahısların tespit ve deşifresi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan M.Y.(51) 4**7 plaka sayılı araç ile 22 Ekim tarihinde polisin operasyonu ile yakalandı.

KAÇIŞ ORGANİZASYONU ÇÖZÜLDÜ

TEM Şube müdürlüğü ekipleri FETÖ'cü M.Y.'nin üzerinde bulunan telefonunda kendi rızasıyla yapılan çalışmalarda, örgütün diğer üyeleri ile kaçış organizasyonunun bulunduğu ortaya çıktı. Bu kaçış planına telefonuna indirdiği bir program üzerinden dahil edildiği bir grup üzerinden haberleşmenin sağlandığı belirlendi. FETÖ'nün kaçış organizasyon çözüldü. Araç sürücüsü L.T. D. ve M.Y'ye kaçma girişiminde yardım ettiği belirlenmesi üzerine her iki şahısta gözaltına alındı.

14 KİŞİ SORGULANIYOR

Yapılan çalışmaların ardından gözaltındaki L.T.B. ve M.Y'nin ifadelerini ardından yapılan operasyonlarda FETÖ terör örgütünden işlem görmüş olan 12 kişi ve 1 çocuk tan oluşan grup içerisinde yapılan aramalarda 1 ihraç hava pilot kurmay albay, 2 ihraç hava pilot üsteğmen, 3 ihraç hava astsubay, 1 ihraç komiser, 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmenin bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 15 bin 445 Euro, 11 bin 820 TL ile 500 gram gümüş külçe ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sanıkların adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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