Şanlıurfa'da otomobil kum yığınına çarptı: 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da, yol kenarına dökülen kum yığınına çarpan otomobilin kaza yapması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde, meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası bilinmeyen bir otomobil, yapılan kaldırım çalışmaları sırasında yol kenarına dökülen kum yığınına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. daha sonra yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otomobilin içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. daha sonra yaralılar, ambulanslarla Birecik ve Nizip Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.