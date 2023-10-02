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Türkiye'ye güvenen kazanacak! Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıklar için yeni adımlar geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TL varlıklar üzerinde yeni adımlar planlandığını açıkladı. Erdoğan, "Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye güvenen kazanacak! Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıklar için yeni adımlar geliyor!
Ekleme: 2.10.2023 - 13:49 Güncelleme: 2.10.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'ye güvenen kazanacak! Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıklar için yeni adımlar geliyor!
Başkan Erdoğan, bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne gönderdiği mesajda, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 'Güçlü Sermaye Piyasaları; Güçlü Türkiye' ana temasıyla düzenlenen kongrenin, tüm yatırımcılar için hayırlı olmasını diledi.

'DAHA GÜÇLÜ, GÜVENLİ VE MÜREFFEH TÜRKİYE'

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında daha güçlü, daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle çıktıkları yolda durmadan, dinlenmeden yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Program'ı, eylül ayı başında kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaştıklarını anımsattı

Türkiye'ye güvenen kazanacak! Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıklar için yeni adımlar geliyor!

'HEDEFLERİ BELİRLEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme ve ticaretten fiyat istikrarına, finansal istikrardan beşeri sermaye ve istihdama, yeşil ve dijital dönüşümden afet yönetimine, kamu maliyesinden iş ve yatırım ortamına kadar tüm temel başlıklarda gerçekçi, uygulanabilir ve Türkiye'nin potansiyeliyle uyumlu hedefler belirlediklerini kaydetti.

'TL VARLIKLARIN CAZİBESİNİ ARTIRACAK ADIMLAR PLANLADIK'

Milletin de desteğiyle bu hedefleri gerçekleştireceklerine inandıklarını belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

'6 Şubat depremlerinin yol açtığı tahribatı ortadan kaldırırken, sağlıklı ve kaliteli bir ekonomik büyümeyle istihdamı artırmayı, enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek, gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlayışla bürokratik ve hukuki öngörülebilirliği daha da güçlendirerek, doğrudan yabancı yatırımları ülkemize çekmeyi planlıyoruz. Yine bu dönemde uzun süredir üzerinde çalıştığımız İstanbul Finans Merkezi projemizin de meyvelerini toplamaya başlayacağız. İstanbul Finans Merkezi ile ülkemizi finans alanında da bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Son 21 yılda toplam 255 milyar dolar uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak, önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına özel önem ve öncelik vereceğiz. Otomatik Katılım Sistemi'ne ek olarak, ikincil bir emeklilik sisteminden halka arzların artırılmasına, Türk lirası cinsi ürünlerin cazibesinin ve çeşitliliğinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazede adımlar planladık.'

Erdoğan, seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin, bu gayretlerinde yol gösterici olacağına inandığını aktardı.

'TÜRKİYE'YE GÜVENEN KAZANACAK'

Türkiye'ye güvenen, ülkeye yatırım yapan, Türk ekonomisinin aydınlık geleceğine itimat eden tüm yatırımcılara kapılarının da gönüllerinin de açık olduğunu vurgulayan Erdoğan, kongrenin başarılı geçmesini diledi ve icrasında görev alanlara teşekkür etti.

Türkiye'ye güvenen kazanacak! Başkan Erdoğan açıkladı: TL varlıklar için yeni adımlar geliyor!
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