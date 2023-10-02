Bakan Güler'den terör odaklarına mesaj: O şarkı kulağınızda dursun
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünün hatırlatılması üzerine "O şarkı kulağınızda dursun diyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.
'O ŞARKI KULAĞINIZDA DURSUN'
Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'O şarkı kulağınızda dursun diyor' ifadelerini kullandı.
SİLAH BÜYÜK İHTİMALLE SOVYET YAPIMI
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, 'Görünürde bir lav silahı var' diye konuştu. Bir muhabirin 'Silah Sovyet yapımı mı?' sorusu üzerine, 'Büyük ihtimalle evet' cevabını verdi.