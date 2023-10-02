Bakan Güler'den terör odaklarına mesaj: O şarkı kulağınızda dursun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.Güler, Ankara'da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir muhabirin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'O şarkı kulağınızda dursun diyor' ifadelerini kullandı.Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, 'Görünürde bir lav silahı var' diye konuştu. Bir muhabirin 'Silah Sovyet yapımı mı?' sorusu üzerine, 'Büyük ihtimalle evet' cevabını verdi.