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Van’da 27 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon

Van’da 149 personelin katılımıyla 27 farklı adrese helikopter destekli eş zamanlı düzenlenen operasyonda, değişik suçlardan aranması bulunan toplam 20 şahıs cezaevine teslim edildi.

Ekleme: 19.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Van’da 27 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik 18 Ekim 2023 tarihinde helikopter destekli 59 ekip, 149 personelin katılımı ile 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Dolandırıcılık, Çocuğun Cinsel İstismarı, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık, 5607 SKM, Kasten Yaralama, Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek Veya Yaymak, Hürriyetinden Yoksun Kılma, Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Basit Yaralama, Mala Zarar Verme’ suçlarından haklarında kesinleşmiş 24 yıl 4 ay hapis cezası ve 18 bin 500 TL para cezası bulunan M.S., 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.E., 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 3 bin 480 TL para cezası bulunan M.Ç., 4 yıl hapis cezası bulunan Y.G., 4 yıl hapis cezası bulunan O.K., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.K., 2 yıl hapis cezası ve 2 bin 240 TL para cezası bulunan S.Ç., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.M., 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.A., 4 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.R.A., 6 bin TL para cezası bulunan E.Y., aranması bulunan D.E. ve R.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Dolandırıcılık ve 7258 SKM’ suçlarından haklarında kesinleşmiş; 6 yıl hapis cezası bulunan R.E., 4 yıl hapis cezası bulunan S.A., 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.D., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘5607 sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından haklarında kesinleşmiş; 1 yıl hapis cezası bulunan A.Ö., 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.G., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Dolandırıcılık ve PKK-KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçlarından haklarında kesinleşmiş; 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.E., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.O. isimli şahsın da bulunduğu, toplam 90 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis ve 30 bin 238TL para cezası bulunan toplam 20 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet yivsiz av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir” denildi.
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