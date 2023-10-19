Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'da akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde, N.K. yönetimindeki 42 AOP 679 plakalı otomobil, Antalya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkisi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.Yoldan çıkıp tarlaya takla atan araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.K. ile M.Ç. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.