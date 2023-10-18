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Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

İşgalci İsrail ABD'nin de desteği ile dünyanın gözü önünde soykırıma girişti. Bardağı taşıran son damla ise, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırı oldu. En az 500 sivilin hayatını kaybettiği katliam ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine soruldu. Pentagon'dan verilen cevaplar ise şaşkına çevirdi.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi
Ekleme: 18.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi
ABD'nin işgalci İsrail'in katliamlarına verdiği desteğe bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yapacağı ziyaret öncesinde İsrail, Gazze'de hastaneyi hedef aldı. 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin sorulara cevap veren Pentagon yetkilisi İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e Hamas ile mücadele etmesi için güvenlik sistemleri sağladığını belirterek, bunun masum sivilleri öldürmek anlamına gelmediğini söyledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, İsrail'in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine ilişkin soruları cevapladı.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

KAÇAMAK CEVAPLAR

İsrail'e tam desteklerini yineleyen Singh, en az 500 sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili sorulara, konuya ilişkin fazla bilgisi olmadığını belirterek kaçamak cevaplar vermesi dikkati çekti.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

Singh, ABD'nin İsrail'e verdiği askeri yardımlara hiçbir ön şart koşmadığına işaret ederek, 'Kesinlikle İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor.' diye konuştu.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

İSRAİL GÜZELLEMESİ YAPTI

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde, savaş hukukunun desteklenmesinin mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, 'İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Singh, Gazze'de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

ÖNCE BİLMİYORUM DEDİ SONRA HAMAS'I İŞARET ETTİ

Öte yandan İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalaması konusunda Hamas'ı suçlayan Sözcü, Hamas'ın sivillerin bulunduğu yapıların içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savundu.

Singh, İsrail'in, masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

SORULAR KARŞISINDA ZORLANDI

Sözcü, Hamas saldırısını öngöremeyen ve daha önce de birçok insan hakları ihlaline neden olan İsrail ordusuna, ABD'nin neden bu kadar çok güvendiğini soran gazetecilere, 'Uzun süreli bir müttefikliğimiz var.' yanıtını verdi.

Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi

'ELİMDE BÖYLE BİR VERİ YOK.'

Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, bunun üzerine gazetecilerin 'Bunu gösteren bir deliliniz var mı' şeklindeki ısrarlı sorularına da 'Elimde böyle bir veri yok.' cevabını vermek zorunda kaldı.

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