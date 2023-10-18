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Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen katil İsrail, dün akşam El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu, en az 500 sivil şehit oldu. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail'in düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Hastanenin önceki ve sonraki haline ait görüntüler ise İsrail vahşetine bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, yılda 45 bin hastaya hizmet veren hastane, 14 Ekim'de de İsrail'in roketli saldırısında zarar görmüş, 4 hastane çalışanı yaralanmıştı.

Ekleme: 18.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
İsrail, 7 Ekim'den saldırıların dozunu artırarak Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdırıyor. Bölgeye elektrik, su ve yakıt akışını kesen Tel Aviv yönetimi, genç, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce masum sivili katletti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünya kamuoyunun büyük tepkisine neden olurken, Tel Aviv yönetimi bir insanlık suçu daha işledi. İsrail, dün Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu.

Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

EN AZ 500 MASUM SİVİL ŞEHİT OLDU

Dünyanın gözü önünde yaşanan kıyımda en az 500 sivilin şehit olduğu bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.

SALDIRI BİR SOYKIRIMDIR: 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Hamas ve FKÖ de saldırıyla ilgili "Saldırı bir soykırımdır" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali

141 YILDIR HİZMET VERİYOR

İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Peki vurulan hastanenin tarihçesi ne?

Yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği El-Ehli Baptist Hastanesi Anglikan kilisesinin misyoner topluluğu aracılığıyla 1882'de kuruldu.

ABD merkezli güneyli Baptist toplumunun 1954 ila 1982'de işlettiği hastanenin yönetimi daha sonra Filistin Anglikan Piskoposluğu'na devredildi.

El-Ehli Baptist, Gazze'deki en eski hastane olarak biliniyor. Gazze'nin kuzeyindeki 22 hastaneden biri olan El-Ehli Baptist, yılda 45 bin hastaya hizmet veriyordu.

Hastane 14 Ekim'de de İsrail'in roketli saldırısında zarar görmüş, 4 sağlık çalışanı yaralanmıştı.

Öte yandan hastanenin önceki ve sonraki haline ait görüntüler ise İsrail vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
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Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
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